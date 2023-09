Republikánských uchazečů o Bílý dům se do druhé prezidentské debaty kvalifikovalo jen sedm

Bývalý guvernér amerického Arkansasu Asa Hutchinson se nekvalifikoval do druhé televizní debaty prezidentských kandidátů, kteří se zítra utkají v Kalifornii o nominaci republikánských voličů. Z osmi kandidátů první debaty vypadl jako jediný.

Knihovna prezidenta Ronalda Reagana v Kalifornii je místem druhé televizní debaty republikánských prezidentských kandidátů. Vysílat se bude opět na Fox News. Foto: ATOMIC Hot Links, Flickr

Hutchinsonovi, ostrému kritikovi exprezidenta Trumpa, chyběly potřebné hlasy voličů. To je jedním ze tří kritérií, které musí uchazeč splnit, aby se do televizní debaty dostal: musí mít nejméně tři procenta aspoň ve dvou celonárodních průzkumech, 50 tisíc unikátních finančních dárců a musí přislíbit, že v případě svého neúspěchu bude volit kohokoli, koho Republikánská strana do klání o Bílý dům vyšle.

Exprezident Trump se neúčastnil ani první, ani druhé debaty. Nyní odmítl příslib volit republikánského kandidáta v případě vlastního neúspěchu.

V debatě v prezidentské knihovně Ronalda Reagana v kalifornském Simi Valley zítra vystoupí guvernér Severní Dakoty Doug Burgum, bývalý guvernér New Jersey Chris Christie, floridský guvernér Ron DeSantis, bývalá velvyslankyně v OSN Nikki Haley, bývalý viceprezident Mike Pence, podnikatel Vivek Ramaswamy a senátor Tim Scott.

Hutchinson odmítl výzvy k odstoupení z republikánských primárek a sdělil, že bude o nominaci usilovat i nadále. (CNBC)

