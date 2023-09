Tripartita začala projednávat návrh rozpočtu a na zvýšení minimální mzdy

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů začali dnes odpoledne ve Strakově akademii projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok či plány na zvyšování minimální mzdy. Odboráři i podnikatelé mají výhrady.

Předáci nesouhlasí třeba s krácením sumy na platy, požadují růst tarifů ve veřejném sektoru o deset procent. Žádají také růst nejnižšího výdělku od ledna o 2200 korun na 19 500 korun. Podle zaměstnavatelů jsou v rozpočtu potřeba peníze na investice a podporu vědy a výzkumu. Minimální mzda by podle podnikatelů měla růst stejným tempem jako mzda průměrná, se skokovým zvýšením nesouhlasí.

Podle návrhu rozpočtu by stát měl příští rok hospodařit s příjmy 1,92 bilionu korun a výdaji 2,17 bilionu korun. Schodek by činil 252 miliard korun. Proti schválenému letošnímu rozpočtu je to o 18 miliard korun méně. Kabinet by měl připravovaný rozpočtový zákon schvalovat ve středu. Do konce září normu musí dostat Sněmovna.

Do rozpočtu se promítají opatření z vládního balíčku k ozdravení financí. Odbory a zaměstnavatelé společně žádali o devět změn v navrhovaném souboru opatření. Usilovali mimo jiné o zachování daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů. Koalice se dohodla u bonusů na osvobození od daně do poloviny průměrné mzdy. Pro příští rok by měl limit činit 21 983 korun. Odboroví předáci kritizují v připravovaném rozpočtu třeba snížení sumy na platy pracovníků veřejného sektoru o dvě procenta proti letošku. Podle zaměstnavatelů jsou potřeba strategické investice a podpora inovací.

Odbory požadují růst tarifů, tedy základu výdělku hasičů, policistů, úředníků, učitelů či pracovníků kultury o deset procent. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v pátek po jednání s předáky řekl, že vláda s plošným navýšením nepočítá a odboráři by si měli vyjednat přidání s jednotlivými ministry. Minimální mzdu navrhuje ministerstvo práce zvednout od ledna buď o 1600 korun na 18 900 korun, nebo o 2100 korun na 19 400 korun. Předáci žádají ještě o stokorunu víc, tedy přidání o 2200 korun na 19 500 korun. Podle šéfa Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje má nejnižší výdělek růst stejným tempem jako průměrná mzda či medián. Pro příští rok ministerstvo financí ve své predikci počítá s šestiprocentním růstem.

Tripartita by měla diskutovat i o profesním vzdělávání a opatřeních na podporu středního odborného školství či o cizineckém zákoně. Měla by dostat také informace o přípravě zákona s reformními změnami penzí.

Na začátku jednání podle fotografů a kameramanů v jednacím sále byl za vládu jen premiér Petr Fiala (ODS) a ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Sociální partneři si už dřív stěžovali na to, když se členové kabinetu nedostavili. V minulosti dokonce jednání opustili. (ČTK)