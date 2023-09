Čeští filmaři vyjádřili podporu Agnieszce Holland

Prezidium České filmové a televizní akademie (ČFTA) vyjádřilo podporu českých filmařů pro režisérku Agnieszku Holland. Ta čelí v posledním měsíci útokům ze strany polské pravicové vládnoucí strany v čele s ministrem spravedlnosti.

Zmíněná kampaň se týká režisérčina posledního filmu Hranice, který byl v Česku podpořen Státním fondem kinematografie a koprodukován Českou televizí a který byl oceněn na festivalu v Benátkách.

V posledních dnech tato kampaň vyústila v osobní výhrůžky fyzickým násilím vůči režisérce. Situace eskalovala natolik, že si režisérka musí při pobytu v Polsku platit ochranku.

„Chtěli bychom tímto vyjádřit podporu Agnieszce Holland, jejíž filmová tvorba již po několik dekád vystupuje proti nenávisti, odkrývá kořeny zla ve společnosti a bojuje za ideály humanismu, za mezilidskou empatii a svobodu a otevírá mnohdy bolestivá společenská témata,“ píše se v prohlášení ČFTA.

„Jedním z důležitých úkolů kinematografie je svobodně se vyjadřovat ke společenskému dění, a to často kriticky a nepohodlně. Zdá se, že v Polsku začíná značná část politické reprezentace tento společenský dialog odmítat. A co víc, užívá k tomu prostředky, které jsme v demokratické Evropě neviděli již několik desítek let. Není to jen útok na jedince, je to útok na nezávislost kultury a svobodu slova. Jako ČFTA toto jednání odsuzujeme a považujeme ho za absolutně nepřípustné. Vyzýváme k okamžitému ukončení dehonestační kampaně a urážek na adresu Agnieszky Holland. Je to nebezpečný útok nejen proti její osobě, ale proti svobodnému uměleckému projevu, který je jedním z nosných pilířů evropské kultury a prostředkem společenského dialogu.“