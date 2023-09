Architektka popisuje, jak se žije ve vídeňské čtvrti Seestadt

Irsko má netradiční problém – obrovský přebytek rozpočtu, více než 10 miliard eur. Vláda si nemůže dovolit nalít do ekonomiky tolik peněz a zejména ne takhle najednou. Mohlo by to způsobit větší škody než užitek, například zrychlit inflaci či zdražit už tak drahé bydlení.