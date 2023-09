Americký senátor, u kterého policie našla zlaté cihly, odmítl odstoupit

Americký senátor Bob Menendez, kterého newyorský prokurátor obvinil z korupce a úplatkářství, odmítl výzvu svých kolegů z Demokratické strany, aby rezignoval. Policie u něj našla téměř půl milionů dolarů v hotovosti či zlaté cihly.

„Ti, kdo věří ve spravedlnost, věří v nevinu až do prokázání viny,“ řekl a naznačil, že za obviněním vidí rasový důvod, protože je latinsko-amerického původu. „Všímám si, jak rychle někteří spěchají, aby Latinoameričana odsoudili a vystrnadili z jeho křesla. Nikam se nechystám,“ dodal.

Menendez je obviněn spolu se svojí manželkou Nadine, kterou prokuratura viní, že manželovi domlouvala úplatky výměnou za politický vliv. Napojeni byli na tři egyptské občany, kterým pomáhali se obohacovat, a předával citlivé informace Egyptu.

Podle obvinění přijal úplatky v podobě půl milionu dolarů v hotovosti, splátek hypotéky, luxusního vozu a zlatých cihel.

Je to podruhé za deset let, co je Menendez z korupce a úplatkářství obviněn, předchozích obvinění se mu ale podařilo zprostit.

Pokud by neodstoupil, může ho Senát odvolat. K tomu je ale potřeba dvoutřetinové většiny, a demokraté by se tedy museli shodnout s republikány. To by v tomto případě nemusel být problém. V americké politice však není úplně zvykem vyhodit člena Kongresu. Od jeho vzniku v roce 1789 bylo vyloučeno pouze dvacet lidí – pět poslanců a patnáct senátorů.

Menendez má příští rok obhajovat svoje místo a je pravděpodobné, že demokraté proti němu nasadí jiného kandidáta, kterého podpoří. Menendez by proto nemusel být znovu zvolen. (Guardian, CNN, New York Times)