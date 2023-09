Stanové tábory a několik přeplněných hotelů: New York se potýká s novou vlnou přistěhovalců. Reportáž z USA

„Tento problém město New York zničí,“ prohlásil sám starosta Eric Adams a byl kritizován za přehnaná slova. Imigrace do vyhlášeného města přistěhovalců ale působí problémy, přinejmenším městskému rozpočtu. Tomáš Vasilko přináší z New Yorku reportáž.

Migranti stojí ve frontě před hotelem Roosevelt a čekají na umístění do azylového domu. Foto: Fatih Aktas / Anadolu Agency / ABACAPRESS.COM / ČTK