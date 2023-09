Do roku a půl by se podle Válka mohla v Česku obnovit výroba penicilinu

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) dnes uvedl, že se jedná o obnovení výroby penicilinu v České republice. Začít by mohla během roku či roku a půl, řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

S nedostatkem některých antibiotik včetně penicilinu se ČR potýká několik měsíců. Nová ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Kateřina Podrazilová má podle ministra zdravotnictví půl roku na to, aby se situace s dostupností léků zlepšila.

„Pevně věřím, že v průběhu příštího roku budu moci informovat (…), že se během roku, roku a půl tady spustí výroba těchto léků,“ řekl Válek. Podrobnosti sdělit nechtěl, nejdříve chce o případném úspěchu jednání informovat premiéra a vládu. Zajištění výroby přímo v ČR považuje za řešení jedné z příčin nedostupnosti léků.

Zajištění plné soběstačnosti ČR ani Evropy podle zástupců výrobců léčiv není reálné, v pátek o tom diskutovali na odborné konferenci Unie zaměstnavatelských svazů v Praze. V současnosti se podle Zdeňka Blahuty, výkonného ředitele Evropské federace lékárenských sítí a bývalého ředitele SÚKL, vyrábí mimo Evropu a USA dvě třetiny účinných látek a 40 procent hotových léků. Výroba základních chemikálií, které jsou pro léčiva potřeba, není možná v EU ani z ekologických důvodů.

Ředitelka Podrazilová nastoupila do čela SÚKL ve čtvrtek, vystřídala Irenu Storovou, která byla v čele úřadu pět let. Podle Válka má půlroční zkušební lhůtu na to, aby nastartovala potřebné změny. „Pokud se to nepodaří, bude vypsáno nové výběrové řízení,“ řekl Válek. (ČTK)