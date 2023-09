Navzdory ruským hrozbám do Istanbulu doplula druhá loď s ukrajinským obilím

Do Istanbulu dnes doplula druhá loď s nákladem ukrajinského obilí, oznámila agentura AFP s odvoláním na specializovaný server sledující námořní dopravu. Loď Aroyat, plavící se pod vlajkou Palau, vyplula v pátek z ukrajinského přístavu Čornomorsk.

O den dříve do Istanbulu doplula loď Resilient Africa. Stalo se tak navzdory hrozbám Ruska, že napadne každou loď plující do či z ukrajinských přístavů.

Po červencovém odstoupení Ruska od dohod, které navzdory válce umožňovaly vyvážet z černomořských přístavů ukrajinskou zemědělskou produkci na světový trh, vytvořila Ukrajina v Černém moři vlastní koridor pro přepravu obilí.

Nákladní lodě Resilient Africa a Aroyat, plující pod vlajkou Palau, zakotvily v Čornomorsku předminulou sobotu a měly odplout po naložení pšenice pro Afriku a Asii. Resilient Africa z ukrajinského přístavu vyplula v úterý s 3000 tunami pšenice na palubě a už dorazila do přístavu v Istanbulu. Aroyat se plaví do přístavu v egyptské Alexandrii s nákladem 17 600 pšenice, jak dříve uvedl ukrajinský vicepremiér Oleksandr Kubrakov.

Šlo o první dvě plavidla, která do přístavů v Oděské oblasti vplula od začátku ruské invaze na Ukrajinu, aniž by při tom využila koridor ustanovený takzvanými obilnými dohodami. Rusko od dohod letos v červenci zhruba po roce odstoupilo a varovalo, že bude lodě plující do ukrajinských přístavů pokládat za vojenské cíle.

Kubrakov ohlásil, že další tři lodě plují do ukrajinských přístavů koridorem zřízeným ukrajinským námořnictvem, aby vyvezly 127 000 tun zemědělských produktů a železné rudy pro Čínu, Egypt a Španělsko.

Rusko a Ukrajina jsou zemědělské velmoci, jejichž úroda je kličová pro potravinovou bezpečnost ve světě. Vpád ruských vojsk do sousední země a mezinárodní sankce proti Rusku destabilizovaly zásobování a světový trh. Ukrajinské síly v posledních týdnech pracují na odstranění ruské převahy na moři. Kyjev v sobotu tvrdil, že zabil či zranil několik „nejvyšších velitelů“ ruské Černořské flotily při pátečním útoku na velitelství flotily v Sevastopolu, podotkla AFP. (ČTK)