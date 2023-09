Lídryní Pirátů v krajských volbách na jihu Moravy bude radní Jana Leitnerová

Lídryní Pirátů v krajských volbách na jižní Moravě bude v příštím roce současná radní pro sociální a rodinnou politiku Jana Leitnerová. Rozhodli o tom v dnešní volbě jihomoravští členové strany.

Další kandidáti pro čelo kandidátky, tedy do 11. místa, mají být zvoleni v dalších týdnech. Leitnerová se chce intenzivně zasazovat o masivní podporu terénní péče v sociálních a zdravotních službách, která umožní lidem žít a dožívat co nejdéle doma. Zároveň jde o přístup, který nevyžaduje stavbu velkého množství dalších lůžkových zařízení, řekla ČTK.

„Služby by měly jít za lidmi,“ řekla Leitnerová a zdůraznila, že není ani udržitelné stavět další velká lůžková zařízení. S dostupností terénních služeb souvisí podle ní i podpora paliativní péče a péče o duševní zdraví. Dále se chce věnovat podpoře a rozvoji telemedicíny a asistivních technologií. „Jižní Morava je kraj s vyspělými technologiemi a byla by škoda potenciálu nevyužít,“ řekla Leitnerová.

Věří, že se také podaří postupně proměnit fungování nemocnic v kraji. Do konce volebního období by měla být zřízena servisní organizace. „Všichni v zastupitelstvu si uvědomujeme, že se musí s nemocnicemi něco udělat. Určitě je nechceme privatizovat a také nechceme, aby se zavírala oddělení kvůli nedostatku personálu. Je potřeba jít do hloubky a nastavit fungování nemocniční péče tak, aby bylo funkční,“ uvedla Leitnerová. Kromě krajských nemocnic totiž na jižní Moravě fungují ještě fakultní nemocnice i městské nemocnice.

Dalšími oblastmi, ke kterým musí podle ní kraj přistupovat s řádnou péčí, jsou také krajina, vodní zdroje, školství, majetek a plánování investic. „Máme také spoustu krásných tradic a kulturu, o kterou bychom měli pečovat,“ řekla Leitnerová. Zdůraznila klíčovou roli dat, o které by se měla politická rozhodnutí opírat. „Dobře nastavená strategie je důležitá, i když naše volební období nebylo úplně klidné kvůli covidu, tornádu a válce na Ukrajině,“ uvedla.

Do role lídryně se vrhla i přes to, že se jí před dvěma lety narodila druhá dcera. „Že jsem těhotná, jsem zjistila krátce po nástupu do funkce. Hodně jsem to řešila sama se sebou i s mým mužem, jak k tomu přistoupit. Nikdy jsem nechtěla zůstávat dlouho doma, všechno bylo bez problémů, tak jsem se rozhodli, že to zkusíme a díky aktivnímu tatínkovi i prarodičům se mi povedlo rychle se vrátit a skloubit všechno dohromady,“ dodala Leitnerová.

Piráti dnes působí v krajské koalici s lidovci, ODS a Starosty pro jižní Moravu. V minulých volbách skončili třetí se ziskem 14 procent hlasů. (ČTK)