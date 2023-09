Německý kancléř Scholz nevyloučil další opatření na hranicích kvůli migraci

Německý kancléř Olaf Scholz dnes na předvolebním mítinku sociálních demokratů v Norimberku nevyloučil další opatření na německých hranicích. Konkrétně zmínil hranici s Polskem, uvedla agentura DPA.

Scholzova stranická kolegyně a ministryně vnitra Nancy Faeser v rozhovoru s nedělníkem Welt am Sonntag označila za jeden z možných kroků zavedení kontrol na pevných stanovištích na pomezí s Polskem a Českem. Takové opatření předtím odmítala.

Scholz na předvolebním mítinku řekl, že „dramaticky stoupá“ počet těch, kteří přicházejí do Německa a Evropy nelegálním způsobem. Podle něj Německo respektuje právo na azyl, ale migranti, kteří nemají právo na mezinárodní ochranu, by podle něj měli být navráceni do zemí původu.

V souvislosti s vývojem situace s nelegální migrací by na hranicích mohla být zavedena „další opatření“, řekl Scholz, aniž byl konkrétní. Ministryně vnitra Faeser listu Welt im Sonntag poprvé řekla, že zvažuje zavedení stacionárních kontrol na hranicích s Českem a Polskem, což dosud odmítala. S Prahou také jedná o tom, že by němečtí policisté mohli hlídkovat s českými kolegy na českém území, stojí v textu rozhovoru, který má ČTK k dispozici.

Ve svém proslovu Scholz chválil úzkou spolupráci s některými sousedními zeměmi, například Švýcarskem, kde němečtí policisté společně s těmi švýcarskými provádí kontroly na švýcarském území. Takovou spolupráci by chtěl Scholz zopakovat i s dalšími sousedy, například Českou republikou. „Jednáme s Českem, jak to udělat, možná stejným způsobem jako se Švýcarskem,“ uvedl Scholz.

Scholz dále řekl, že chce jednat s polskou vládou kvůli kauze udělování víz migrantům za úplatu ve zrychleném režimu a bez náležitých prověrek. Podle německého kancléře je nutné, aby migranti, kteří přijdou do Polska, se tam registrovali a postoupili řízení o udělení azylu. Německo si kvůli podezření na nesrovnalosti v udělování víz povolalo tento týden polského velvyslance. Varšava tvrdí, že problém zveličuje polská opozice před parlamentními volbami.

Po zavedení pevných kontrol na hranicích s Českem a Polskem volají například představitelé bavorské zemské vlády z konzervativní unie CSU. V Bavorsku se v polovině října konají zemské volby a migrace je jedním z témat v kampani.

Německé úřady uvedly, že od ledna do konce srpna obdržely 204 000 žádostí o azyl, což je o 77 procent více než ve stejném období loňského roku, píše agentura DPA. Některá města či spolkové země si stěžují na zahlcení svých kapacit. V Německu je také zhruba milion lidí, kteří uprchli před válkou na Ukrajině a kteří nefigurují ve statistikách žadatelů o azyl. (ČTK)