Vzácná hrobka pod Tatrami je stará 1600 let. Můžete si ji prohlédnout naživo a je to zážitek

Vztahy Česka a Slovenska by se v případě vládnutí Roberta Fica zhoršily, předpokládá prezident Petr Pavel. Řada Ficových názorů odpovídá více ruské propagandě než západnímu vidění světa, řekl. „To jsou věci, které by v případě jeho zvolení a získání důvěry do jisté míry narušily vztahy mezi námi.“