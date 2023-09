Pavel: Pokud povládne Fico, zřejmě to vztahy Česka a Slovenska naruší

Vztahy Česka a Slovenska by se v případě vlády Roberta Fica zhoršily, předpokládá prezident Petr Pavel. Řada Ficových názorů odpovídá více ruské propagandě než západnímu vidění světa, řekl. „To jsou věci, které by v případě jeho zvolení a získání důvěry do jisté míry narušily vztahy mezi námi.“

Pavel to řekl českým novinářům v americkém Connecticutu před odletem zpět do Česka. Doufá ale, že i po volbách na Slovensku budou vztahy mezi oběma zeměmi nadále dobré jako nyní.