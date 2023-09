Maďarský ministr zahraničí se setkal s Lavrovem

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó se v New Yorku setkal s ruským protějškem Lavrovem. Hovořili mimo jiné o rozšíření maďarské jaderné elektrárny Paks, ohledně čehož spolu obě země letos podepsaly smlouvu.

Rusko a Maďarsko se také ujistily, že dodávky ruského zemního plynu, ropy a jaderného paliva do středoevropské země budou pokračovat.

Szijjártó zdůraznil, že s Ruskem je třeba jednat, a proklamoval, že si Budapešť přeje v souvislosti s válkou na Ukrajině mírová jednání. Na síti X o tom informoval mluvčí maďarské vlády Zoltán Kovács.

FM Szijjártó in New York: Sergey Lavrov, @mfa_russia confirmed that the supply of natural gas, oil and nuclear fuel will continue. He stressed the need to negotiate with the Russians in the hope of peace in Ukraine, adding that Hungary calls for an immediate ceasefire and peace… pic.twitter.com/RCXd1Ynb9H

