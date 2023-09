NBC News: Biden přislíbil Ukrajině rakety dlouhého doletu

„Kdybych dělal jen to, co mě učili západní vojáci, byl bych už mrtvý.“ Reportéři Financial Times přináší shrnutí palčivých lekcí z letní ukrajinské ofenzivy. Nová ukrajinská strategie dosáhla jistých úspěchů, ale postup bude přinejlepším pomalý a k náhlému ruskému kolapsu nedojde.