Americký senátor byl obviněn z úplatkářství, našli u něj statisíce dolarů a zlaté cihly

Prokuratura soudu v jižním New Yorku (SDNY) obvinila demokratického senátora Boba Menendeze z korupce. Podle obvinění přijal úplatky v podobě půl milionu dolarů v hotovosti, splátek hypotéky, luxusního vozu a zlatých cihel.

Menendez je obviněn spolu se svojí manželkou Nadine, kterou prokuratura viní, že manželovi domlouvala úplatky výměnou za politický vliv. Napojeni byli na tři egyptské občany, kterým pomáhali se obohacovat a přispívat Egyptu.

Je to podruhé za deset let, co je Menendez z korupce a úplatkářství obviněn, předchozích obvinění se mu ale podařilo zprostit. (CNN, New York Times)