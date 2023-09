Francouzské úřady zabavily stovky opičích lebek v zásilkách z Kamerunu

Francouzští celníci během sedmi měsíců kontrol objevili stovky opičích lebek ukrytých v poštovních zásilkách. Lebky, jejichž hodnotu odhadují experti od stovek až do tisícovky eur (až 24 000 korun), měly doputovat většinou do USA ke sběratelům či do loveckých sdružení.

Celníci si podezřelých zásilek všimli poprvé vloni v květnu, kdy objevili sedm opičích lebek v balíku putujícím z Afriky, zejména z Kamerunu. Poté se začali na podobné zásilky zaměřovat a do konce loňského roku objevili lebek, někdy doplněných i jinými částmi těla, celkem 392.

„Obchod s chráněnými druhy živočichů patří k těm nejvýnosnějším, po drogách, zbraních a lidech,“ řekl AFP šéf celníků z pařížského letiště Roissy Gilbert Beltrain. Tento druh zločinu podle něj vynese pachatelům mezi osmi a 20 miliardami eur ročně.

Samotné lebky nepatří podle expertů mezi hlavní artikl. Opice se loví spíše kvůli masu, ale i části jejich skeletu lze výhodně prodat. Specialista na odhalování obchodu se zvířaty z francouzské celní služby Fabrice Gayet podle AFP odhadl, že za lebku nejmenších opic se cena pohybuje do 50 eur, u mandrilů je to do 500 eur a šimpanzí lebky se prodávají od 800 do 1000 eur.

Kromě primátů zabavili celníci také další více než tři stovky lebek a koster jiných druhů, zejména kočkovitých šelem, ještěrů či dravých ptáků. Podle celníků jde většinou o chráněné druhy, s nimiž je obchod až na výjimky přísně zakázán. Podle ochránců přírody ohrožují pytláci a obchodníci samotnou existenci některých druhů, jako je kriticky ohrožená gueréza červená či jen o něco početnější populace mandrilů.

„Čtyři sta lebek zabavených za sotva sedm měsíců ukazuje na masakr primátů v těchto lesích, které jsou drancovány kvůli uspokojení sběratelů, zatímco těmto opům hrozí vyhynutí,“ řekla k objevům celníků přírodovědkyně Sabrina Kriefová.

Zabavené lebky úřady předaly do francouzského muzea přírodní historie v Aix-en-Provence.(ČTK)