Australské odbory odvolávají stávku v závodech Chevronu na LNG

Společnost Čepro postaví nádrže na skladování desítek milionů litrů benzinu a nafty. Šest velkokapacitních nádrží v areálu v Hněvicích na Litoměřicku se postaví do čtyř let. Uvedl to generální ředitel Čepra Jan Duspěva, jde podle něj o investici za zhruba 900 milionů korun.