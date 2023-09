Debata o ženách v politice se věčně točí jenom kolem toho, co zvládnou ženy. Možná je nejvyšší čas položit si otázku, co zvládnou muži. Ať už je to schopnost podpořit svou kolegyni, partnerku, nebo rozdýchat jednu banální fotografii ženy na internetu, píše v komentáři Eva Mošpanová.