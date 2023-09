Vláda by měla 27. září schválit rozpočet na příští rok

Premiér Petr Fiala (ODS) očekává, že vláda schválí státní rozpočet na příští rok 27. září. Schodek podle něj bude 252 miliard korun, jak navrhlo na konci srpna ministerstvo financí.

Kromě úsporných opatření budou součástí rozpočtu také investice do dopravní infrastruktury nebo do bezpečnosti. Premiér to řekl na tiskové konferenci po výjezdním zasedání vlády v Kadani. (České noviny)