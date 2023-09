Jednání se třemi investory gigafactory jsou v pokročilém stadiu, tvrdí Síkela

Jednání se třemi investory ohledně továrny na autobaterie jsou v pokročilém stadiu. Jeden projekt se týká Plzně-Líní, jeden by mohl být v Ústeckém kraji. Po jednání vlády v Kadani na Chomutovsku to řekl novinářům ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN).

„Nemůžeme zveřejnit jméno potencionálního investora, ale jeden z projektů by mohl být v Ústeckém kraji,“ řekl ministr. Kromě toho v předběžné fázi vede vláda další jednání s investory v oblastech, které navazují na těžbu lithia, dodal.

Na severu Čech se uvažuje o tzv. gigafactory na místě hnědouhelné elektrárny Prunéřov I, která se nyní bourá.

Rozhodnutí automobilky Volkswagen zatím nepadlo ohledně stavby továrny na místě letiště v Líních u Plzně. VW vybírá mezi Polskem, Maďarskem a Líněmi, kde by továrna zaměstnala do 4000 lidí. Její stavbu odmítají aerokluby a piloti využívající záložní armádní plochu, v některých okolních obcích se podepisuje petice proti stavbě. Rozhodnutí VW by mělo padnout podle nedávné diskuse na krajském zastupitelstvu do konce září.

Místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani ČTK řekl, že nadále se vedou jednání o investorovi pro Prunéřov. (ČTK)