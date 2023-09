Proti části balíčku se postavil další koaliční rebel

Na návrhu Karly Maříkové z SPD se ukázalo, že vláda nemá v případě některých částí jisté všechny hlasy koaličních poslanců. Jedním z rebelů by se mohl stát karlovarský poslanec Jan Kuchař (STAN). Již dříve jeho kolegyně z hnutí Eliška Olšáková České televizi řekla, že není rozhodnutá, zda bude pro vládní konsolidační balíček hlasovat.

Kuchař se postavil ministerstvu financí, když výbor hlasoval o návrhu zástupkyně SPD Karly Maříkové, která požaduje snížení DPH u balených neochucených vod. Ministerstvo původně chtělo dát k tomuto nápadu negativní stanovisko. Ale koalice neměla podporu Kuchaře, takže toto neprošlo a bod zůstal bez souhlasného i bez nesouhlasného verdiktu.

„Myslím si, že je dobré zohlednit zdravotní stanovisko. Původně jsem dával pozměňovací návrh na balené neochucené vody, rozdíl by měl být signálem do společnosti, že sladké nápoje jsou něco jiného než pitný režim. Pokud to dojde na plénum, budu hlasovat jinak,“ řekl Kuchař Deníku N. Nevyloučil, že takových bodů bude více. Ale poznamenal, že pro celý balíček na plénu hlasovat bude.

Už dosavadní vyjednávání balíčku v koalici přitom bylo náročné a strany uzavíraly nepříjemné kompromisy. Poslankyni Olšákové vadí, že ministerstvo chce snížit příjmy obcí plynoucí starostům z daňových výnosů.