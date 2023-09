Konference evropských rabinů se přestěhovala do Mnichova

Sídlo Konference evropských rabinů se 67 let po založení v Londýně přestěhovalo do Mnichova. Má to potvrzovat normalizaci života židů v Německu. Mnichov je město, kde před stoletím začal Hitlerův nástup k moci a před půlstoletím palestinští teroristi na olympiádě zabili izraelské sportovce. Rozhovor s předsedou Goldschmidtem o Rusku jsme přinesli zde. (DW)