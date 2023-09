Studio N: Proč skoro nikdo nevěří Fialově vládě

Vláda Petra Fialy si v létě přečetla nepříjemná čísla. Podle aktuálních dat jí důvěřuje jenom čtvrtina lidí. Co Čechům a Češkám nejvíc vadí? A mají to vládní strany ještě do voleb šanci otočit? Filip Titlbach mluví ve Studiu N s analytikem Janem Tvrdoněm.