Strana Marine Le Pen splatila úvěr, který si vzala u ruské firmy

„Ukazuje se, že to Rusko mělo být v 90. letech jaderně odzbrojeno,“ řekl ukrajinský prezident Zelenskyj v projevu k Valnému shromáždění OSN. Připomněl, že Ukrajina se svých jaderných zbraní vzdala, ale svět „rozhodl, že Rusko by mělo zůstat jejich držitelem“. To by se podle něj mělo změnit. (Guardian)