Giulianiho zažaloval jeho právník, že mu za služby dluží 1,4 milionu dolarů

Trumpova právníka Rudyho Giulianiho zažaloval jeho vlastní právník Robert Costello, že mu nezaplatil za právní služby. Požaduje po něm bezmála 1,4 milionu dolarů. „Vysoce to přesahuje, co pro mě udělal. A nedokážu popsat, jak moc se mě Costellův krok osobně dotkl,“ reagoval Giuliani.

Costellova newyorská advokátní kancelář Davidoff Hutcher & Citron uvedla, že jí Giuliani zaplatil pouze 214 000 dolarů z téměř 1,6 milionu dolarů za právní služby, které mu poskytla mezi listopadem 2019 a červencem 2023.

Giuliani kromě vlastních případů čelí ještě společné obžalobě s Donaldem Trumpem a dalšími 17 spolupracovníky, kteří byli obžalováni z podílu na zločinecké organizaci, která chtěla zfalšovat výsledky prezidentských voleb v roce 2020 a udržet tak u moci Trumpa, který prohrál.

Giulianimu za to hrozí nejméně pět let vězení, pokud bude uznán vinným. Je mu 79 let. V dřívějším procesu byl zbaven práva pracovat jako advokát kvůli činům souvisejícím s pokusem o volební převrat. (Reuters)