Istanbulská úmluva proti násilí na ženách neprošla v senátní ústavní komisi

Zastánci takzvané Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách nedokázali prosadit, aby dnes senátní ústavní komise doporučila její ratifikaci. Hlasování znemožnili odpůrci úmluvy. Před rozhodováním většinově opustili jednací místnost, neboť by byli v menšině.

Zamítnutí ratifikace ani jeden z nich komisi nenavrhoval. Zatím není jisté, zda Senát bude o úmluvě rozhodovat už na předpokládané schůzi od 18. října.

Ze senátních výborů podpořil ratifikaci úmluvy pouze výbor pro lidská práva, a to nejtěsnější většinou tří z pěti členů. Odmítly ji naopak ústavně-právní výbor, zahraniční výbor a výbor pro záležitosti EU.

Schválení úmluvy navrhl komisi Marek Hilšer z klubu Starostů. Podle něj právní experti vyvrátili výhrady kritiků, že úmluva znamená v podstatě převýchovu lidstva k nové podobě existence a soužití, neboť prosazuje genderovou ideologii. Podle Michaela Canova z klubu Starostů, který jednání před koncem opustil spolu s Janou Zwyrtek Hamplovou (za Nezávislé) se tím „naprosto přehlušuje to dobré, co úmluva přináší“.

Předseda komise Zdeněk Hraba z klubu ODS a TOP 09 poukázal na vágní formulace úmluvy, které předjímají nárokovost finanční podpory jakoukoli nevládní organizací na projekty týkající se ochrany či pomoci obětem násilí. Podle Hraby se úmluva stane pramenu práva pro domáhání se genderových práv. Hana Kordová Marvanová ze stejné frakce naopak uvedla, že přijetí úmluvy potvrdí zařazení ČR do společnosti demokratických států, které prosazují rovná práva mužů a žen. „Není to o vnucování jiných konceptů, nic takového tam není, je to celé o boji proti násilí,“ řekla.

Přijetí úmluvy podpořil také předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). „Měli bychom najít sílu k tomu úmluvu schválit,“ uvedl. Argumenty proti ratifikaci vnímá „trochu jako boj proti tomu, abychom se polepšili“. (České noviny)