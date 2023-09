Společnost Čepro postaví nádrže na skladování desítek milionů litrů benzinu a nafty. Šest velkokapacitních nádrží v areálu v Hněvicích na Litoměřicku se postaví do čtyř let. Uvedl to generální ředitel Čepra Jan Duspěva, jde podle něj o investici za zhruba 900 milionů korun.

Každá z nádrží na skladování automobilového benzinu a motorové nafty bude mít objem deset milionů litrů. Společně vytvoří nový skladovací blok.

„Do roku 2027 tady bude stát šest nových nádrží, které mimo jiné zvýší energetickou bezpečnost České republiky a zvýší kapacitu skladu Hněvice,“ sdělil Duspěva. Současná kapacita skladů Čepra v České republice je okolo 300 milionů litrů. „Přesné číslo nechceme zveřejňovat,“ podotkl ředitel.

Na ploše bude stát šest válcových sloupů, které budou propojeny s technologií skladu. Tendr vyhrála firma Metrostav DIZ.

Čepro má patnáct skladovacích objektů umístěných v celém Česku. Jsou různě staré a mají různou důležitost, poznamenal Duspěva. „My jsme tyto nádrže plánovali proto, abychom posílili nádržovou kapacitu na tomto skladě,“ řekl ředitel a doplnil, že hněvický sklad je vstupní místo do systému Čepra z rafinérií v Litvínově na Mostecku a Kralupech nad Vltavou.

„Až vybudujeme tuto skladovou kapacitu, tak budeme připraveni postupně, pokud se bude snižovat spotřeba pohonných hmot, opouštět starší skladovací kapacity někde jinde v České republice,“ dodal Duspěva. (České noviny)