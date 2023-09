Rozšíření počtu oficiálních jazyků EU o další tři by mohlo mít důsledky i pro další země

Rozšíření počtu oficiálních jazyků Evropské unie o další tři, katalánštinu, baskičtinu a galicijštinu, by mohlo mít důsledky i pro další členské země. Před zahájením dnešního jednání ministrů pro evropské záležitosti to v Bruselu řekl český ministr Martin Dvořák.

Návrh španělského předsednictví označil za překvapivý a bezprecedentní. Dodal, že ministři o něm budou diskutovat a nejspíš si vyžádají k tématu další potřebné podklady.

„Je potřeba důsledně domyslet všechny případné dopady, jaké by to mohlo mít v jiných zemích, kde se rovněž používají jiné jazyky než oficiální,“ uvedl Martin Dvořák. „Považujeme nicméně za potřebné, vzhledem k tomu, že se o to uchází španělské předsednictví, se té věci věnovat, diskutovat o ní a žádat si další podklady, abychom mohli kvalifikovaně rozhodnout,“ dodal. Žádné hlasování o tomto návrhu se dnes podle něj neočekává. EU má zatím 24 oficiálních jazyků.

Ještě před dnešním jednáním se unijní ministři zúčastnili pracovní snídaně s ukrajinskou vicepremiérkou Olhou Stefanišynou. Ta nedávno v jednom z rozhovorů prohlásila, že Ukrajina bude připravená na členství v Evropské unii již do dvou let a v NATO ještě dříve. „Byla velmi optimistická, popisovala pokrok v jednotlivých bodech, které Ukrajina potřebuje plnit,“ uvedl český ministr. Stefanišyna podle něj hovořila zejména o boji proti korupci a o právním státě.

Ze strany členských států podle něj několikrát zazněl dotaz na změny na ústavním soudu, což naznačovalo, že v této oblasti by Kyjev měl „ještě trochu přidat“. „Všichni ale vyjadřovali Ukrajině podporu v boji s ruským agresorem a naději, že bude možné v prosinci přistoupit k zahájení přístupových rozhovorů,“ dodal ministr Dvořák. (ČTK)