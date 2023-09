Ukrajina může počítat s další pomocí, brzy dostane tanky Abrams z USA

Na tržiště v ukrajinské Kosťantynivce v Doněcké oblasti 6. září patrně omylem dopadla ukrajinská raketa vypálená komplexem Buk. Napsal to deník New York Times po analýze této události. Úder v Kosťantynivce byl co do počtu civilních obětí jedním z nejhorších na Ukrajině v posledních měsících.