Česko si polepšilo v ekonomické svobodě, je na 17. místě

Česko je sedmnáctou ekonomicky nejsvobodnější zemí ze 165 sledovaných států světa. Polepšilo si v absolutním hodnocení ekonomické svobody i relativně, když v loňském revidovaném žebříčku bylo na 22. místě. Ekonomicky nejsvobodnější zemí světa je poprvé Singapur.

Vyplývá to z žebříčku „Economic Freedom of the World Index“ (index ekonomické svobody) kanadského institutu Fraser, o kterém v tiskové zprávě informoval Liberální institut. (České noviny)