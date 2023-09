Policie ve španělském městě šetří fotomontáže místních dívek vytvořené AI

Ve třicetitisícovém městě Almendralejo na jihozápadě Španělska začal kdosi po internetu šířit fotomontáže desítek místních nezletilých dívek vytvořených za pomoci umělé inteligence. Píše o tom dnes španělský tisk s tím, že na policii se obrátilo nejméně 20 rodin.

Fotky vytvořené s pomocí umělé inteligence navozují dojem, že na nich dívky pózují bez oblečení. Vyšetřovatelé bez dalších podrobností uvedli, že z produkce fotografií podezřívají několik lidí.

Almendralejo je město se zhruba 30 000 obyvateli na jihozápadě Španělska, nedaleko od hranic s Portugalskem. Ve městě se podle lidí, kteří mluvili s tiskem, „všichni znají“. Na to, že po internetu kolují domnělé nahé fotky nezletilých místních děvčat, poukázala gynekoložka Miriam al Adib, která má na síti Instagram profil s více než 100 000 odběrateli. Jedna z dívek na fotografiích je totiž i její čtrnáctiletá dcera. „Jsou to velmi realistické obrázky. Kdybych neznala tělo své dcery, tak bych si myslela, že je to skutečná fotografie,“ řekla žena novinářům.

Podle stanice Cadena Ser se na policii obrátilo v souvislosti s obrázky přes 20 rodin. I ony si stěžují, že fotomontáže vypadají jako nahé fotografie jejich nezletilých dcer. Policie dnes uvedla, že zahájila vyšetřování a zatím vyslechla sedm dívek, jejichž podoba byla využita pro produkci snímků. Vyšetřovatelé také tvrdí, že z činu už podezírají několik konkrétních lidí.

Al Adib uvedla, že tvůrci obrázků se snažili jednu dvanáctiletou dívku vydírat. Pohrozili jí, že fotky zveřejní, pokud jim nezaplatí jistou částku. Lékařka vyzvala všechny dívky, jejichž podoba byla použita pro výrobu nahých obrázků, aby se nestyděly, svěřily se rodičům a podaly oznámení na policii.