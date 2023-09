Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijel do New Yorku na zasedání Valného shromáždění OSN, uvedl to na sociální síti X. V rámci návštěvy USA má navštívit i Washington, kde se setká s prezidentem Bidenem.

Byl to nejdůležitější projev, který dosud pronesl. Volodymyr Zelenskyj vystoupil včera v americkém Kongresu a poprvé tak od války opustil území Ukrajiny. Foto: Carolyn Kaster, AP/ČTK