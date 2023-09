Piráti opět navrhují odvolání Blažka. Zatím tím změny nedosáhli

Celostátní fórum Pirátů zadalo svým poslancům a členům vlády úkol, který je postaví do přímého střetu s premiérem Petrem Fialou a ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (oba ODS). Předseda strany Ivan Bartoš a jeho kolegové mají občanské demokraty vyzvat, aby okamžitě odvolali Blažka z postu šéfa resortu spravedlnosti.

Premiér Petr Fiala a ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Ilustrační foto: ČTK

Vadí jim víc jeho kroků a přešlapů. Tím posledním ale bylo, když se Blažek sešel v restauraci s poradcem bývalého prezidenta Martinem Nejedlým. Ten přitom býval v blízkém kontaktu s Ruskem, má v této zemi blízké kontakty a obchodní a politické vazby. Navíc kontrarozvědka jej považovala za bezpečnostní riziko.

Blažek tvrdil, že jejich několikahodinové setkání byla náhoda zapříčiněná špatným počasím.

„Celostátní fórum České pirátské strany vyzývá svůj vládní a poslanecký tým, aby v rámci svých možností navrhli okamžité odvolání Pavla Blažka z postu ministra spravedlnosti,“ stojí v rozhodnutá Pirátů, které strana odhlasovala v pondělí večer.

Současně Piráti vyslali své představitele za členy hnutí STAN, u kterých mají zjistit, co si o setrvání Blažka myslí šéf tohoto hnutí Vít Rakušan a jeho spolupracovníci. „Aby Ivan Bartoš zjistil postoj Poslaneckého klubu Starostové a nezávislí a ministrů hnutí Starostové a nezávislí k otázce setrvání Pavla Blažka ve funkci ministra spravedlnosti a následně seznámil Celostátní fórum Pirátů s jejich postojem,“ píší v rozhodnutí Piráti.

Je to již podruhé, co se Piráti takto ostře vymezili proti Blažkovi. V prvním případě to bylo neúspěšné a stejně nejspíš dopadne i tento pokus. Premiér totiž za svým ministrem stojí. Strana se přitom kvůli Blažkovi pře a dělí na ty členy, kteří jsou k němu tolerantnější, aby udrželi vládní angažmá. Na druhé straně jsou lidé jako třeba europoslankyně Markéta Gregorová a další, kteří by odvolání Blažka po premiérovi jasně požadovali.