Lékaři a sestry upozorňují Válka na problémy ve zdravotnictví

Do Prahy se sjeli lékaři a sestry z celé republiky, aby upozornili ministra Vlastimila Válka na stávající problémy ve zdravotnictví. Vadí jim odchody zdravotníků, nedostatek financí v systému i narůstající penzum přesčasové práce.

„To, co nám chybí, je vícezdrojové financování zdravotnictví. To je to, co chceme změnit. Dále chci změnit dohodovací řízení o úhradách a také systém vzdělávání lékařů,“ řekl ministr Válek.