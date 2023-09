Rusko vyzvalo soudní dvůr, aby zamítl ukrajinskou žalobu ve sporu o genocidu

Rusko vyzvalo Mezinárodní soudní dvůr, aby zamítl ukrajinskou žalobu ve sporu, který se týká ruského zdůvodňování svojí invaze na Ukrajinu údajnou genocidou. Moskva a Kyjev, který čelí ruské agresi, se dnes u soudu začaly přít o pravomoce soudu.

Podle Moskvy by se kauzou, kterou dnes označila za „beznadějně vadnou“, soudní dvůr neměl vůbec zabývat.

Haag 18. září (ČTK) – Rusko dnes vyzvalo Mezinárodní soudní dvůr (ICJ), aby zamítl ukrajinskou žalobu ve sporu, který se týká ruského zdůvodňování invaze údajnou genocidou. Informovala o tom agentura Reuters. Moskva a Kyjev se dnes u soudu začaly přít o pravomoce soudu. Podle Moskvy by se kauzou, kterou dnes označila za „beznadějně vadnou“, soudní dvůr neměl vůbec zabývat.

Rusko uvedlo údajnou genocidu proti ruskojazyčnému obyvatelstvu na východě Ukrajiny jako jeden z důvodů pro svůj loňský vpád na Ukrajinu. Kyjev to odmítá a Rusko viní, že se snaží ospravedlnit svou vojenskou agresi v rozporu s Úmluvou OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 1948, kterou obě strany podepsaly.

Rusko dnes na úvod série slyšení, která mají trvat do 27. září, zpochybnilo jurisdikci soudu v kauze. Kdyby v ní Kyjev uspěl, podle expertů by to sice nezastavilo válku, ale mohlo by to mít dopad na budoucí ruské válečné reparace.

Ukrajina Rusko zažalovala několik dní poté, co Rusko loni 24. února zahájilo svou invazi, kterou nazývá speciální operací. Moskva podle Kyjeva zneužívá mezinárodní právo, když tvrdí, že invaze byla ospravedlnitelná, protože měla zabránit údajné genocidě na východě Ukrajiny. (ČTK)