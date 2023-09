Středočeský kraj navrhne novelu zákona o určení daní

Středočeský kraj navrhne novelu zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), která mu zajistí větší příjmy. Nynější přerozdělování peněz vybraných na daních krajům je podle něj nerovnoměrné. Zákonodárnou iniciativu schválil krajští zastupitelé.

„Je to zákonodárná iniciativa nejen Středočeského kraje, ale i dalších několika krajů. Vznikla v Pardubickém kraji a přidaly se k ní kraje Liberecký, Zlínský, Jihomoravský, možná Plzeňský, možná Karlovarský,“ řekl náměstek pro dotace a finance Michael Kašpar (STAN).

Celkově úprava představuje změnu procentuální výše RUD krajů na 10,8135 procenta z dosavadních 9,78 procenta. Částka pro kraje se tak zvýší o deset miliard korun včetně čtyř miliard ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). „Takže celková bilance návrhu je plus šest miliard,“ vyčíslil Kašpar. Středočeský kraj by bez peněz ze SFDI mohl získat do svého rozpočtu navíc 300 milionů korun.

Středočeský kraj je s 1,4 milionu obyvatel nejlidnatějším regionem. Jeho zástupci dlouhodobě poukazují na to, že podmínky nastavené v roce 2000 neodpovídají změnám v počtu obyvatel, situaci v dopravě a počtu spravovaných kilometrů silnic. Kašpar poukázal na to, že v regionu od roku 2000 přibylo téměř 300 000 obyvatel. Nové rozdělení by mělo zohledňovat počet obyvatel, délku silnic v krajské správě, rozlohu a strukturu kraje. Dále organizaci zdravotnické záchranné služby, tedy počet výjezdových základen v kraji, počet žáků středních škol zřizovaných krajem, počty urgentních příjmů prvního typu v krajem zřizovaných nemocnicích a pro všechny regiony shodný vyrovnávací koeficient.

Návrh počítá se zvýšením základního podílu na sdílených daních tak, aby žádný region kromě Prahy nebyl ve srovnání nového nastavení a v současnosti platného nastavení deficitní. Poslanci Jan Jakob (Spojenci) a Ondřej Lochman (STAN) ale upozornili na to, že taková novela bude při nynějším deficitu státního rozpočtu obtížně hledat cestu ke schválení ve Sněmovně. Totéž připustil i Kašpar. „Ale vypadá to, že by to mohla být iniciativa prakticky z poloviny krajů, takže nějakou váhu pro jednání by to mohlo mít,“ dodal. (ČTK)