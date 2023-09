Živnostníkům a zaměstnavatelům se v rámci milostivého léta odpustí penále ve výši 1,3 miliardy korun

Nejbohatší z Čechů je Renáta Kellnerová s rodinou, majetek dědiců skupiny PPF dosahuje 361 miliard. To je o 16 miliard více než loni, a to navzdory odchodu skupiny z Ruska. Vyplývá to ze žebříčku deníku e15. Na druhém místě nejbohatších Čechů je Daniel Křetínský, jehož majetek významně narostl na 330 miliard korun.