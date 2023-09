Chytré telefony nezhoršují spánek dospívajících. A možná jej i zlepší

Nový výzkum brněnské Masarykovy univerzity zkoumal dopad používání chytrých telefonů na kvalitu spánku u dospívajících. A překvapivě zjistil, že používání chytrých telefonů spánek nezhoršuje. V některých případech jej dokonce zlepšilo.

O výzkumu, provedeném na 201 českých adolescentech a otištěném v odborném periodiku Computers in Human Behavior, informoval na sociální síti X člen výzkumného týmu David Lacko.

Our article, using objective data and EMA, is now in Computers in Human Behavior (@ELSpsychology)! We (@irtis_muni) explored impact of adolescent smartphone use (SU) on sleep. SU didn't harm sleep quality. Surprisingly, in some cases, SU improved sleep.📱😴https://t.co/AclPl1YktK

— David Lacko (@David_Lacko1) September 13, 2023