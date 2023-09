Trump se nechtěl vyjádřit k útokům na Kapitol

Bývalý prezident Donald Trump opakovaně odmítl v nedělním televizním rozhovoru odpovědět na otázky, zda sledoval, jak se nepokoje v Kapitolu odehrávají v televizi, a řekl, že „to lidem řekne později ve vhodnou dobu“, píše agentura AP.

Trump, současný čekatel na republikánskou nominaci na prezidentskou funkci v roce 2024, odmítl v pořadu Meet the Press stanice NBC říci, jak strávil 6. ledna 2021, kdy vypukl útok na Kapitol. A zda telefonoval, když jeho příznivci vtrhli do sídla americká demokracie.

„Neřeknu vám to. Řeknu to lidem později ve vhodnou dobu,“ řekl Trump moderátorce Kristen Welker poté, co se zeptala, zda strávil odpoledne sledováním útoku v televizi v jídelně Bílého domu. (AP)