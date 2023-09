Armáda se rozešla se spolkem po nenávistném projevu předsedy

Šéf armády Karel Řehka uvedl, že se vojsko distancuje od zneužití vzpomínkové akce v Žatci. Šéf spolku Český svaz letectví Václav Vašek tam předevčírem přednesl útočný a urážlivý projev. Armáda se spolkem ukončila spolupráci.

Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Náčelník generálního štábu se k páteční akci vyjádřil přes armádní účet na síti X. „Armáda České republiky se důrazně distancuje od zneužití oficiální vzpomínkové akce 14. září u památníku Hrdinů – letců z Ústeckého kraje v Žatci v Podměstí a od slov předsedy Českého svazu letectví Václava Vaška, která na této akci zazněla,“ stojí v něm.

Řehka dále oznámil, že s okamžitou platností armáda ukončuje se spolkem veškerou spolupráci a podporu akcí, na kterých se podílí.

Co znamená druhý bod výčtu? V praxi to, že pokud by nějaký spolek chtěl na své oficiální akci mít například čestnou stráž armády, což je celkem zavedený postup, nesmí se na akci spolupodílet Český svaz letectví. Tím armáda z komunity spolek do značné míry izoluje.

Důvodem armádní reakce je průběh pátečního pietního aktu v Žatci, na němž byli vojáci přítomni a na němž šéf spolku Václav Vašek přednesl projev.

Projev neměl pietní charakter, Vašek v něm útočil na lidi jiného politického smýšlení. Přirovnal názorové oponenty ke komunistům, včetně těch z 50. let. On sám přitom dosáhl hodnosti plukovníka letectva v komunistickém Československu (byl stíhací letec, velel stíhacímu pluku).

Vašek v projevu kritizoval opatření Babišovy vlády proti covidu slovy, že vláda zemi „držela v šachu“ a o rozhodnutí ústavního soudu, po němž se měnil volební zákon, řekl, že šlo o podvod. To ale není pravda.

Mladým lidem, (ti bývají častěji vnímáni jako voliči vládních stran, pozn. red.) vyčetl, že pohrdají staršími. Sám je přitom označoval za „Fialovu mládež“ či přirovnával k „tupým zvířatům“ a „svazákům“ s tím, že „budou umírat za cizí zájmy“.

Zároveň si Vašek v projevu stěžoval na údajnou cenzuru, zkorumpované žurnalisty (neuvedl žádný příklad, kdo by jím měl být) a obsáhle kritizoval pomoc Ukrajině. Hovořil o „militaristické vládě“, jejíž členy označil za válečné štváče. Roli Ruska, které Ukrajinu napadlo a rok a půl proti ní vede největší válku v Evropě od roku 1945, nijak nezmínil.