Kdo ovládne Slovensko? Směr vede, Progresivní Slovensko ale dotahuje

Parlamentní volby na Slovensku by v polovině září vyhrála strana Směr. Podle průzkumu agentury Focus by získala 18,9 procenta hlasů. Progresivní Slovensko od minulého šetření snížilo náskok Směru, stále se ale pohybuje na druhém místě.

Ještě v srpnu vedl Směr nad Progresivním Slovenskem o pět procentních bodů. V září by podle šetření agentury Focus pro televizi Markíza ale strana Roberta Fica oslabila o 1,1 procentního bodu, naopak Progresivní Slovensko posílilo o 1,5 procentního bodu.

Progresivní Slovensko by tak mezi 6. a 13. zářím, kdy se průzkum konal, získalo 16,5 procenta. I podle třetího šetření, které v září slovenské agentury publikovaly, se rozdíl mezi prvním a druhým snížil, PS se blíží straně Směr.

Jako klíčové se podle všech šetření jeví, které další strany proniknou do Národní rady. Jistotu zvolení má strana Hlas expremiéra Petera Pellegriniho, kterou by podpořilo 14,6 procenta voličů. Hlas tak po měsících stagnace krátce před hlasováním dokázal svou podporu ustálit.

Osm procent hlasů by získala také radikální Republika, ta podle šetření nicméně slábne. Posiluje naopak Slovenská národní strana, Focus jí přisoudil 6,4 procenta.

Prakticky na svém zůstalo OLaNO, kterému ale odhadovaných 6,3 procenta na zisk mandátů nestačí. Jde totiž o koalici a potřebuje tak ve volbách alespoň sedm procent.

Lídr OLaNO a expremiér Igor Matovič získal v průběhu týdne výraznou mediální pozornost svým střetem s exministrem vnitra Robertem Kaliňákem na mítinku strany Směr, mezi oběma proběhla fyzická konfrontace. Výzkumníci nicméně data sbírali ještě před touto událostí a není tak jasné, jak na ni voliči zareagovali.

Stejnou podporu jako v předchozím šetření Focus připsala i KDH.

Těsně kolem hranice zvolení se pohybují SaS a také Jsme rodina. Podle Focus by SaS získala 5,1 procenta, Jsme rodina pak pouze 4,9 procenta. Jednotlivé průzkumy se nicméně lehce liší, v ohrožení je podle různých agentur více stran.

Právě to, které subjekty nakonec proniknou do Národní rady, resp. které propadnou pod pětiprocentní hranici, může zcela zásadně ovlivnit podobu příští vlády. Aktuální data Focus naznačují, že nejlepší pozici pro sestavení vlády by mohl mít Směr.

Ten by většinu mohl složit se stranou Hlas a SNS, případně s Republikou. Klíčovým subjektem pro formování koalic může být strana Hlas. Ta se podle Denníku N vymezuje proti PS, programově se vidí blíže Směru. (Markíza, Denník N, Deník N)

