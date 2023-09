Zakladatel rockové Síně slávy z ní byl vyloučen kvůli komentářům o hudebnicích a černošských muzikantech

Zakladatel hudebního časopisu Rolling Stone Jann Wenner byl vyloučen z rady Rock’n’rollové síně slávy kvůli sexistickým a rasistickým vyjádřením v rozhovoru pro deník New York Times.

Jann Wenner Rock’n’rollovou síň slávy v roce 1983 založil.

Vyhazov přichází poté, co deník New York Times zveřejnil rozhovor s Wennerem o jeho připravované knize The Masters (Mistři), která obsahuje rozhovory s hudebníky – všechno bělošští muži – mezi nimiž jsou Bob Dylan, Mick Jagger, John Lennon, Bruce Springsteen a Bono. Wenner byl dotázán, proč kniha neobsahuje rozhovory s ženami nebo lidmi jiné než bělošské rasy.

„Prostě žádná z nich nebyla na této intelektuální úrovni dostatečná,“ odpověděl Wenner o hudebnicích s tím, že Joni Mitchell například „není žádná filozofka rock&rollu“. O černošských muzikantech se vyjádřil podobně.

„Černošští umělci, víte – Steve Wonder je génius, že? Ale když použijete tak široké slovo jako ‚mistři‘, je chyba, že ho používáte. Možná Marvin Gaye nebo Curtis Mayfield? Chci říct, že se prostě neuměli vyjádřit na takové úrovni.“

Pak připustil, že do knihy „možná měl“ zařadit „jednu ženu a jednoho černocha“, aby se „vyhnul kritice“.

„Víte, možná jsem měl jen kvůli PR jít a najít jednoho černocha a jednu ženskou umělkyni, které bych sem zařadil a které by nesplňovaly stejná historická měřítka, jen abych se vyhnul takové kritice,“ řekl v rozhovoru. „Což chápu. Měl jsem možnost to udělat.“

Janner se za svá slova poté omluvil. „V rozhovoru pro The New York Times jsem se vyjádřil tak, že jsem znevážil přínos, genialitu a vliv černošských umělců a umělkyň, a za tyto výroky se z celého srdce omlouvám,“ napsal v prohlášení, které vydal zástupce nakladatelství Little, Brown and Company, jež jeho knihu vydalo. (New York Times, NBC)