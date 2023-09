Šmarda: Vláda plní pouze program ODS, Socdem představí vlastní ozdravný balíček

Vládní koalice podle předsedy Socdem Michala Šmardy plní pouze program ODS. Opozice zároveň nepředkládá žádná řešení, řekl na tiskové konferenci. Strana Socdem, donedávna ČSSD, chce podle něj představit vlastní ozdravný balíček.

Michal Šmarda. Foto: Adam Hecl, Deník N

Ten by podle něj měl vylepšit hospodaření státu až o 200 miliard korun. Sociální demokraté chtějí vést kontinuální kampaň v následujících dvou letech, kdy budou volby do Evropského parlamentu, Senátu, krajských zastupitelstev a Poslanecké sněmovny. Cílem je podle Šmardy návrat strany do Sněmovny s dvojciferným výsledkem.

Lidskost místo sobectví

Kampaň sociálních demokratů, kteří v posledních volbách vypadli ze Sněmovny, má nést název Lidskost místo sobectví, řekl Šmarda. „Náš plán vylepší hospodaření veřejných rozpočtů o 180 až 200 miliard korun. Je založený na tom, že se nesmí zvyšovat daně zaměstnanců, kteří mají průměrnou mzdu nebo nižší, že se nesmí zvyšovat daně drobným živnostníkům a nesmí se útočit na ty nejslabší,“ sdělil.

Plán Socdem by podle něj měl přinést úspory a nové příjmy od nadnárodních firem, například bank. Dodal, že vláda se zabývá problémy hospodaření státu na úkor nejhůře placených zaměstnanců a poukázal na to, že investiční fondy mají čtyřikrát nižší daň z příjmu než všechny ostatní společnosti.

Předseda Socdem řekl, že na začátku října bude mít strana programovou konferenci, na které by chtěl představit základní programové body na další dva roky. Do konce září by měla mít strana předběžný výběr kandidátů do voleb do evropského parlamentu. Socdem nechystá koaliční kandidátku, bude ale podle Šmardy usilovat o zapojení lidí mimo stranu, například z odborů.

Odmítnutí billboardů

Šmarda rovněž řekl, že společnost BigBoard odmítla vyvěsit billboardy Socdem, které si strana řádně objednala. Ve svých sděleních strana podle něj prezentovala návrhy sociální demokracie a kritizovala vládní politiku, kterou nazývá sobeckou. Odmítnutí billboardů Šmarda označil za cenzuru, podle něj je společnost BigBoard je ve vleku ODS.

Dvouletou kampaň Socdem zakončí sněmovní volby. „Meta je stanovena vysoko nad pěti procenty, věřím, že sociální demokracie je schopna toho dosáhnout,“ doplnil Šmarda. Uvedl, že si dokáže ve Sněmovně představit spolupráci s kýmkoliv v případě, že bude Socdem tak silná, aby sestavila sociálně demokratickou vládu. „Pokud Socdem nebude tak silná, aby dokázala sestavit sociálně demokratickou vládu, potom je lepší, aby byla konstruktivní opozicí, která by ve Sněmovně dokázala to, co nedokáže současná opozice,“ řekl. Dodal, že pokud by současná opozice přišla s konstruktivními nápady, byla by je možná schopna prosadit, ale s žádnými řešeními nepřichází. (ČTK)