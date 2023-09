Arménie by mohla mír s Ázerbájdžánem uzavřít ještě letos, řekl premiér

Arménie by do konce roku mohla uzavřít mírovou dohodu s Ázerbájdžánem, s nímž má spory o Náhorní Karabach. Agentuře TASS to dnes řekl arménský premiér Nikol Pašinjan, podle něhož Jerevan udělá vše pro dosažení mírového paktu.

Arménie také podle agentury Reuters diskutovala s Ruskem o možnosti připojit se k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC), který Moskva, podobně jako některé další země včetně Spojených států, neuznává. (ČTK)