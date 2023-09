Piráti začali hledat svého kandidáta na post eurokomisaře

Piráti v sobotu zahájili vnitrostranické volby, v nichž hodlají najít svého kandidáta na pozici eurokomisaře. Toho by mělo Česko navrhovat po evropských volbách, které se konají na začátku června.

Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

„Doba na navrhování kandidátů potrvá do 1. října a doba na rozmyšlenou do 15.října,“ popsal postup strany pirát Tomáš Válek s tím, že právě v polovině října proběhne na internetu první kolo. V něm vyberou uchazeče, jež jsou pro členy přijatelní. Podmínkou pro postup do druhého kola bude získání alespoň padesáti procent hlasů. „Mohou být maximálně dvě kola volby. Pokud by byl jen jeden vzájemce a získal by přes polovinu hlasů, tak vyhrál už v prvním kole,“ dodal Válek.

Již nyní je přitom jasné, že se o místo bude ucházet lídr jejich kandidátky ve volbách do Evropského parlamentu a europoslanec Marcel Kolaja.

Post eurokomisaře by měl podle koaliční dohody obsadit někdo z dvojice STAN a Piráti. Zástupci STAN jsou přitom přesvědčení, že místo náleží jim. V jejich případě se nyní spekuluje o tom, že by ideální eurokomisařkou byla kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová nebo jejich exposlanec Jan Farský. Oba by měli být na kandidátce STAN do europarlamentu.