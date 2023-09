Stovky až tisíce lidí se scházejí na Václavském náměstí v Praze na protestu proti vládě

Tisíce lidí se scházejí na Václavském náměstí v Praze na protestu proti vládě, který pořádá neparlamentní strana PRO (Právo Respekt Odbornost). Z Václavského náměstí by se demonstranti měli kolem 15:30 vydat na pochod Prahou na Letnou k sídlu ministerstva vnitra.

Na Václavském náměstí se sešly tisíce lidí na protestu proti vládě. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Předseda uskupení Jindřich Rajchl akci svolal pod heslem „Česko proti vládě“. Demonstrace začala ve 14:00. Lidé zatím zaplnili prostor od sochy sv. Václava asi do poloviny náměstí.

Prodávají se třeba trička s nápisem Fialová žebrota. Přestože primárně je akce svolaná jako protest proti současné české vládě, v davu jsou i transparenty s nápisy „Pryč s poskoky USA“ a na místě je stánek iniciativy Ne základnám s transparentem „Pryč z NATO“. Další lidé na místě sbírají podpisy proti zákazu aut na benzín a naftu. Na náměstí mají také svůj stánek komunisté.

Nespokojenost s vládou je podle Rajchla masivní, důvodem jsou podle něj nevhodný postup kabinetu Petra Fialy (ODS) proti inflaci, daňové změny či úpravy důchodů.

Řečníky by na dnešním setkání podle informací ze srpnové tiskové konference měli být vedle pořadatelů mimo jiné předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek, právník a někdejší zdravotnický expert Pirátů Ondřej Dostál či senátorka Jana Zwyrtek Hamplová (za Nezávislé). Pro vystupňování nátlaku na vládu je podle Rajchla třeba, aby se do akcí zapojily v co největší míře odbory, protože jedině ty mohou vyhlásit stávky.

Policisté chystají na dnešek standardní bezpečnostní opatření jako při podobných akcích, řekl ČTK jejich mluvčí Jan Daněk. Podle něj bude policie dohlížet na veřejný pořádek, dopravní situaci a případná krátkodobá dopravní omezení při plánovaném pochodu.

Tisíce lidí v centru Prahy protestovaly proti vládě na akci svolané PRO na Václavském náměstí 16. dubna. Tehdy se po dvouhodinové akci na Václavském náměstí demonstranti vydali na pochod ke Strakově akademii na Klárově. Někteří z nich pak před sídlem vlády přespali. (ČTK)