Ferjenčík: musíme být nejsilnější vládní stranou v EP

Pětice pirátských kandidátů do čela eurokandidátky v úvodních prohlášeních představila své základní vize. Ferjenčík chce, aby Piráti byli nejsilnější vládní stranou v EP, Kolaja nabízí zkušenosti a kontakty, Gregorová zmínila pirátské hodnoty, Peksa týmovost a Štěrba otázky zdraví a změny klimatu.

Kandidáti Pirátů do čela kandidátky pro eurovolby. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N.

„Mám úplně stejnou chuť měnit Evropu jako před 20 lety,“ řekl ve svém vystoupení europoslanec Marcel Kolaja. Podle svých slov patří mezi vlivné europoslance a má kontakty na výrazné evropské politiky.

„Piráty nerozděluji, ale spojuji,“ řekl Kolaja. Popsal, že nepřitahuje mediální kontroverze, ale nabízí výsledky své práce.

Jeho kolegyně z EP Markéta Gregorová řekla, že se obraně hodnot věnuje na maximum. „Pokud se objevily pokusy s pirátstvím handlovat, snažila jsem se oponovat, řekla europoslankyně.

Podle ní se musí strana postavit autoritářům, fašistům a také proti lidem, co se snaží „zakonzervovat svět“. „Ať volí piráti a pirátky ve vás, vyzvala členy strany.

Europoslanec Mikuláš Peksa řekl, že kandidátku do EP vidí jako tým. „Tak jsem fungoval, byl jsem dobře vidět,“ popsal s tím, že se europoslancům Pirátů podařila prosadit řada věcí.

„Musíme pořád vystupovat jako jeden tým,“ dopnil. Jen tak strana může podle něj překonat volební výsledek z roku 2019.

Bývalý poslanec Mikuláš Ferjenčík by chtěl výsledek voleb překonat. Podle Ferjenčíka musí Piráti usilovat o to, aby byli v rámci voleb do EP nejsilnější vládní stranou.

„Můžeme to dokázat,“ řekl.

„Máme obrovskou výhodu, že naši ministři dělají nejlepší práci,“ myslí si Ferjenčík. Neúspěšná sněmovní kampaň z roku 2021 podle něj ukázala, že příští kampaň nesmí být defenzivní.

„Piráti musí být zase první volbou pro svobodomyslné lidi. Jako lídr to dokážu zařídit,“ řekl.

Poslední kandidát o post lídra, lékař Albert Štěrba, by se v Evropském parlamentu zaměřil na téma zdravotnictví a ochrany klimatu.

Je podle něj třeba udělat evropskou populaci zdravější. „Pandemie ukázala, že koordinace je třeba,“ popsal. „Musíme vyzvat euroskeptiky na souboj i v otázce změny klimatu,“ řekl Štěrba.