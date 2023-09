Na setkání duchovních s oběťmi zneužívání dorazila do Velehradu asi desítka lidí

Na setkání duchovních s oběťmi zneužívání dorazila dnes odpoledne do Velehradu na Uherskohradišťsku asi desítka lidí. Diskutoval s nimi biskup a administrátor olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík, setkání byl přítomen i přerovský kaplan Jiří Zámečník.

Významné poutní místo na Uherskohradišťsku hostilo takové setkání poprvé. Určeno bylo všem, kdo se setkali s jakýmkoli způsobem zneužívání v církvi, rodině nebo na pracovišti. „Nečekal jsem od tohoto setkání žádné velké zástupy, ale jsem rád za to, že jsme tento krok, pracovat s tím před tváří církve a farnosti, udělali. Jsem rád také za těch několik, kteří se setkali ve svém životě se zneužitím a dokázali o tom mluvit,“ řekl po setkání Nuzík.

Ukazuje se podle něj vůle vytvářet prevenci, aby se podobné věci neopakovaly. „A také těm, kteří to ještě neotevřeli, abychom hledali společně s odborníky a také my v rovině duchovní pomoc, jak těmto bratřím a sestrám vrátit to, co poztráceli,“ uvedl biskup, který byl i hlavním celebrantem mše.

Ve svém dnešním kázání připomněl, že ve Velehradě věřící spolu se svými pastýři i v minulosti předkládali k odpuštění své viny i selhání. Zmínil například kající pouť v roce 1990, která se konala za všechny, kdo pochybili za komunismu, a s výzvou, aby odčinili své viny, napravili škody a omluvili se. „Také tato dnešní bohoslužba v sobě nese rozměr kajícnosti, výzvy i omluvy, aby se to, co je bolestivé, podařilo otevřít a také napravit,“ řekl Nuzík.

K modlitbě za lidi, kteří utrpěli újmu od členů církve, podle něj vybízí také papež František. „Vedle toho na jeho výzvu přijala církev mnoho opatření, aby se takové činy nemohly opakovat, a pokud se staly, nesmí být promlčeny a platí nulová tolerance, jak Svatý otec zdůrazňuje,“ uvedl biskup.

V rámci České biskupské konference (ČBK) i v některých diecézích podle něj existují místa, kde pracovníci všechny oběti vyslechnou a poskytnou jim potřebnou odbornou pomoc a případně i právní radu. „Církev je zde, aby obětem pomohla nejen modlitbou, ale také konkrétními skutky. Nemůže je nechat samotné, ale chce jim nabídnout pomoc a duchovní doprovázení na cestě k nápravě škod a uzdravení bolesti,“ řekl Nuzík. Mši svatou podle Gračky navštívilo 30 až 40 lidí, většinou místních.

Zhruba 15 lidí se účastnilo stejného setkání také na významném poutním místě nedaleko Prahy, v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Společnou modlitbu, besedu a mši tam vedl pražský biskup Zdenek Wasserbauer. „Církev si je vědoma, že mnohým lidem bylo krutě ublíženo,“ řekl na společné besedě. Řekl, že setkávání obětí a zástupců církve by se mohlo stát tradicí a rozšířit se i do dalších diecézí. Setkání se účastnili oběti zneužívání, zástupkyně pomáhající organizace i věřící z farnosti. (ČTK)