Slovensko jednostranně prodloužilo zákaz dovozu obilí a jiného zboží z Ukrajiny

Slovensko do konce roku jednostranně prodloužilo zákaz dovozu obilí a dalších tří zemědělských komodit z Ukrajiny. Informoval o tom premiér Ľudovít Ódor. Učinil tak poté, co Evropská komise rozhodla, že neprodlouží embargo na dovoz čtyř druhů zemědělského zboží do unijních zemí sousedících s Ukrajinou.

Unijní zákaz dovozu skončí dnes o půlnoci. Podle Ódora v této záležitosti Slovensko postupuje stejně jako Polsko a Maďarsko. (ČTK)