Aktuální průzkumy ze Slovenska naznačují ostré finále

Průzkum: Republika klesá, Směr a PS jsou blízko u sebe. Pokud by se volby na Slovensku konaly nyní, vyhrál by Směr s 19,4 procenty, těsně za ním by skončilo Progresivní Slovensko s 18,2 procenty. Hlas má 15,1 procenta, následuje SaS (7,4 procenta). Vyplývá to z průzkumu agentury AKO pro pořad TV JOJ Na hraně.